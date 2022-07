Treinador do Galatasaray confirma Seferovic: "É um jogador importante"

Okan Buruk, treinador do Galatasaray, fala sobre Haris Seferovic, que se prepara para reforçar o emblema turco.

O treinador do Galatasaray, Okan Buruk confirmou esta terça-feira a mudança de Haris Seferovic para o Galatasaray. Questionado sobre o histórico de lesões do avançado, o técnico afirmou: "uma lesão pode acontecer com qualquer jogador".

"Seferovic é um jogador importante. Profissional, pai de família, critérios importantes. Analisámos o seu histórico de lesões este ano. Ele jogou três partidas com a seleção suíça. Atualmente não tem lesões. Uma lesão pode acontecer com qualquer jogador", começou por dizer.

"Queremos ficar com dois ou três jogadores na frente de ataque. Não é como Falcão. Contratamos Seferovic por empréstimo. Não temos risco qualquer risco durante três anos. Ele é um jogador importante. Quando jogarmos com dois jogadores na frente, Seferovic vai dar-nos boas exibições", concluiu. Segundo O JOGO apurou, no entanto, o empréstimo será com cláusula de compra obrigatória.