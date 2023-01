Treinador do Chelsea reage às palavras de Schmidt sobre Enzo

Em causa o interesse do Chelsea em Enzo

"Não me envolvo em conversas através da imprensa. Não tenho nada a dizer. Sem comentários", afirmou esta noite o treinador do Chelsea, Graham Potter, quando confrontado com as declarações de Roger Schmidt, na antevisão do Benfica-Portimonense, sobre o interesse do clube inglês em Enzo.

:"Queremos que ele [Enzo] fique. Claro que a situação não é fácil, jogou no Mundial, ganhou o Mundial, teve propostas, está muito dinheiro em jogo. Enzo é um jovem jogador, é normal que esteja a pensar nisto e esteja confuso. Acho que todos podemos compreender isto, mas é uma excelente pessoa. Não teve autorização para ir à Argentina, faltou a dois treinos, não é aceitável e vai ter consequências, não vou antecipar quais. Não queremos vendê-lo. Ninguém quer vender, nem eu, nem o presidente, ninguém. Ele tem uma cláusula, se quiser sair e alguém bater a cláusula, nada podemos fazer e se calhar perdemos o jogador", disse Schmidt esta manhã.

"Há um clube que quer o nosso jogador e sabem que não queremos vendê-lo. Tentaram aliciar o jogador e sabem que só podem tê-lo se pagarem a cláusula. O que estão a fazer é um desrespeito, estão a deixar o jogador maluco. Fingem que querem pagar a cláusula e depois querem negociar. Não é assim que se tem boas relações entre clubes quando querem um jogador. Sobre o Enzo é tudo o que me oferece dizer, não vou responder a mais. Com isto sabem como me posiciono em relação ao tema", concluiu o treinador do Benfica.