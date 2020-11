Treinador do Benfica comenta critérios do Melhor do Mundo e liderança do Sporting

Declarações de Jorge Jesus na conferência de Imprensa de antevisão da partida que oporá os encarnados ao Marítimo, no Funchal, esta segunda-feira

Olhando à época no ano passada, ao serviço do Flamengo, sente-se triste por não estar nomeado para melhor treinador do mundo?

"Penso que o critério de escolha são os treinadores que ganham títulos importantes nacionais e internacionais. Ganhámos o campeonato no Brasil, a Libertadores e Recopa da América Latina, equivalente à supertaça europeia. Se o Flamengo tivesse ganho o mundial de clubes - e fomos vice-campeões -, achava que teria que ser eu. Assim, para mim, é o Klopp [treinador do Liverpool]. Eu, se não for primeiro, nenhum outro lugar interessa. As pessoas decidiram pelo que decidiram e está decidido".

Do que já viu, Sporting e Sporting de Braga estão em condições de lutar pelo título?

"Penso que há quatro equipas que podem disputar o primeiro lugar. Neste momento, com indicações que já deu, além do passado histórico de Benfica, Sporting e FC Porto, o Braga quer intrometer-se nesta luta e tem todo o direito, pelo que tem crescido. Quanto à liderança do Sporting, que há duas jornadas está em primeiro, não me surpreende nada. O campeonato vai ter várias oscilações na classificação... Já foi líder o Benfica, agora é o Sporting, há de ser o FC Porto... O que sei é que será um campeonato competitivo. Claro que é melhor ser primeiro do que segundo."