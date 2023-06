Treinador do Benfica B de saída: "Treinei alguns dos melhores do mundo"

Declarações de Luís Castro, técnico que passou pelos sub-19, sub-23 e pela equipa B do Benfica. Saída foi oficializada esta quinta-feira. Técnico agradeceu a oportunidade e lembrou os jogadores que deu ao plantel principal

Balanço positivo e jogadores na A: "É um balanço muito positivo, treinei alguns dos melhores jogadores do mundo. Nesta época o Benfica foi campeão nacional, ganhou o 38... Entre Campeonato, Champions e Taça da Liga, tem nove jogadores utilizados que foram treinados por mim nestas três épocas e meia. E ainda tem o André [Gomes], que não foi utilizado, mas fez parte do plantel. São 10 jogadores. Esse era o objetivo principal desde que entrei, não há medalha melhor. E depois também uma Youth Legue e uma Intercontinental Sub-20. Nas provas que me foram pedidas para vencer, falhei uma."

Ano complicado para a equipa B, que lutou para não descer: "Os anos de alteração e de remodelação do plantel são mais difíceis em termos de classificação. O Benfica já teve outros anos assim. Já sabia que ia ser um ano complicado. Depois, é um bocado contraditório... Quanto melhor fazes o teu trabalho de potenciação de jogadores, mais complicas o teu trabalho em termos competitivos. Se fazes um bom trabalho em termos de potenciação, aparecem os Antónios, os Neves, os Cheres a passar para o patamar de cima. É ótimo, porque alcanças o primeiro objetivo, mas em termos competitivos ficamos mais frágeis. Cresci muito, estou muito orgulhoso dos jogadores que tive. A três jornadas do fim, felizmente, conseguimos a manutenção. Sabíamos que era uma época complicada, mas todos os objetivos foram alcançados."