Treinador do Ajax destaca cinco jogadores do Benfica

O Ajax é o adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Ten Hag, treinador do Ajax, comentou esta segunda-feira o resultado do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Benfica no caminho da equipa dos Países Baixos. "Conheço Vlachodimos, Otamendi, Vertonghen, Julian Weigl e o avançado Darwin... Como pode ver já sei bastante sobre a equipa do Benfica", disse o técnico da equipa de Amesterdão.

"O plano de jogo ainda não existe e tem o seu tempo, mas o mais importante será sempre a nossa mentalidade", acrescentou.

"Regra geral, o futebol português não favorece as equipas do nosso país, mas provámos o contrário, primeiro frente ao Benfica e esta época ao Sporting", disse ainda, recordando um confronto com o Benfica, de Rui Vitória, em 2018/19. "É claro que os conhecemos bem de há dois anos. Foi uma verdadeira luta e lá conseguimos empatar com um golo do Tadic".

"A nossa boa fase de grupos não é uma garantia. Temos confiança em nós próprios, mas recomeçamos do zero. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para passar à próxima eliminatória", concluiu Ten Hag.