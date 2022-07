Treinador do Aberdeen já fala de Duk: "Ele vai marcar golos"

Jim Goodwin lembrou caso de Jota para elogiar formação e escola do futuro avançado do clube

Luís Lopes, mais conhecido como Duk, está, tal como O Jogo avançou, a caminho do Aberdeen, da Escócia. O técnico do futuro avançado da formação do Benfica elogiou o jogador e traçou um ligeiro paralelismo com Jota, que brilhou na última edição da liga escocesa.

"Ele vai marcar golos. Teve uma formação realmente boa com o Benfica. É apenas um ano mais novo que o Jota, do Celtic. Não o estou a comparar minimamente com o Jota, mas teve uma formação no jogo semelhante desde tenra idade", afirmou, relativizando os atrasos e a demora na transferência.

Na formação do Benfica desde os juvenis, Duk leva três épocas consecutivas a representar a equipa B no segundo escalão. O avançado não jogou qualquer minuto, até ao momento, na formação principal dos encarnados.