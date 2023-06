Transferência de Jota para a Arábia Saudita rende milhões ao Benfica

Benfica vai receber 30% do valor da venda.

Jota está muito próximo da Arábia Saudita e o destino é o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, segundo avançou esta quinta-feira o "Al Kass". Após duas épocas de alto nível na liga escocesa, pelo Celtic, o extremo de 24 anos prepara-se para deixar a Europa e fazer parte da revolução no futebol daquele país do Médio Oriente.

O JOGO confirmou que as negociações entre as partes envolvidas caminham para bom rumo e a possibilidade de um acordo está próxima de se concretizar. O clube saudita vai pagar cerca de 29 milhões de euros pela transferência do português, o que faz com que o Benfica receba cerca de 8,7 milhões, já que tem direito a 30 por cento do valor da venda.

No clube que venceu a última edição do campeonato saudita, o jovem de 24 anos vai ter como colegas Karim Benzema e N"Golo Kanté, que também rumaram à Arábia Saudita este mês.

Em Glasgow, pelo Celtic, Jota destacou-se com 13 golos e 14 assistências na época de estreia, que levaram os escoceses a avançar para a sua contratação em definitivo por 7,5 M€. Na época passada voltou a ser figura da equipa, desta vez com 15 golos e 12 assistências.