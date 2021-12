"Trabalhei muito para chegar a um clube como o Benfica e foi muito difícil"

Rodrigo Pinho diz estar "a evoluir bem" da grave lesão sofrida.

A recuperar de uma operação para debelar uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Rodrigo Pinho esteve ontem, sexta-feira, na Luz a ver o dérbi. O avançado disse estar a "evoluir bem" da recuperação, ainda que admita o choque pela grave lesão sofrida. "Estou a sentir-me melhor a cada dia. No momento da lesão passam milhões de coisas pela cabeça, trabalhei muito para chegar a um clube grande como o Benfica e foi muito difícil para mim. Agora é focar na recuperação, com o apoio do clube, dos companheiros e da família", frisou o ex-Marítimo à BTV.

O avançado revelou que tem "conversado quase todos os dias" com o também lesionado Lucas Veríssimo: "Está focado na recuperação e tenho a certeza que vai voltar muito forte."