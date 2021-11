Declarações de Gilberto, jogador do Benfica, após o empate 0-0 com o Barcelona, em Camp Nou, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que deixa o emblema encarnado a depender de outros para conseguir a qualificação.

Análise: "Sabíamos que seria um jogo difícil e foi. As duas equipas tiveram oportunidades, nós tivemos uma boa oportunidade no final, infelizmente não conseguimos a vitória mas um ponto é importante, porque é difícil, na casa do adversário. Não dependemos de nós, mas temos de fazer nossa parte no próximo jogo, garantir os três pontos e esperar para ver o que acontece."

Benfica queria a vitória: "Viemos aqui para conseguir os três pontos, o Benfica entra sempre em campo sempre para vencer, independentemente do adversário. Enfrentámos o Barcelona em Camp Nou, nunca é fácil. Defendemos muito bem, conseguimos garantir este ponto, agora é continuar na luta."

Acreditam na qualificação? "Trabalhamos todos os dias à procura de grandes coisas, quando defendemos esta camisola temos de pensar grande. Temos de fazer a nossa parte no próximo jogo para conseguimos o apuramento."