Totti visa gestão da Roma e aponta exemplo de Rui Costa no Benfica

Lenda do clube da capital italiana falou sobre o atual modelo de gestão "giallorosso".

Afastado da Roma desde 2019, ano em que deixou um cargo na Direção do clube, Francesco Totti lançou alguns reparos ao modelo de gestão atual do emblema "giallorosso" e, em conversa com o antigo colega de seleção Christian Vieri - via Twitch -, revelou ter falado com Tiago Pinto, que lhe explicou o papel de Rui Costa no Benfica.

"Por que razão não pedem aos antigos jogadores, de um determinado nível, para fazerem parte da estrutura de uma equipa? Ou é coincidência ou há algo que incomoda... Se um dia eu assumisse as rédeas de um clube, a primeira coisa que faria seria chamar antigos jogadores. São eles que conhecem o futebol, não os outros", começou por assinalar Totti, prosseguindo:

"Rui Costa tem um papel muito importante no Benfica [vice-presidente], o Tiago disse-me que ele é o número dois", explicou Totti, em alusão a uma troca de impressões com o atual diretor desportivo dos romanos, que deixou o Benfica no final de 2020.

Sobre um eventual regresso à Roma, mantém uma postura cautelosa: "Se me telefonassem agora, eu sentava-me e falava sobre isso", rematou o eterno capitão dos romanos.