Tottenham devolve Carlos Vinícius ao Benfica: confira os pormenores

Mourinho pretende manter o dianteiro nas suas fileiras, mas os dirigentes do Tottenham torcem o nariz ao preço.

Carlos Vinícius vai voltar ao Benfica no final da temporada. A época ainda está longe do fim, mas os responsáveis do Tottenham já deram indicação a José Mourinho que não equacionam abrir muito os cordões à bolsa para manter o ponta de lança cedido pelos encarnados, como deseja o técnico português, que confia nas qualidades do jogador. Como tal, o que está previsto nesta fase é que o brasileiro seja devolvido, embora possa não terminar aqui a ligação aos "spurs".

De facto, estão previstas negociações entre as partes no sentido de acertar um novo acordo. A imprensa inglesa noticiou, e O JOGO confirmou, que os dirigentes do emblema londrino não equacionam pagar os 42 milhões de euros previstos como opção de compra, depois de já terem liquidado três milhões como taxa de empréstimo. O objetivo passa por acertar com os encarnados um valor a rondar metade desta verba, perto dos 20 milhões pelo jogador que soma 22 jogos, poucos minutos (878), mas já com nove golos no currículo da época.

A informação já chegou à Luz, pelo menos da previsão de devolução do jogador no final da temporada e da expectativa de investimento futuro do Tottenham para tentar adquirir o passe de Carlos Vinícius. Porém, e segundo apurámos, Luís Filipe Vieira não disponível para dar luz verde a um negócio pelos valores referidos. Mesmo havendo necessidade de reequilíbrio das contas, na sequência dos efeitos da pandemia e do investimento recorde da época em curso, o presidente dos encarnados não aceita abrir mão de um ativo por quem o Benfica pagou ao Nápoles 17 milhões de euros, no início da época passada.

Aliás, Vieira conta com o contributo do empresário Jorge Mendes, que representa o jogador, para encontrar outra solução milionária.