Torino procura um médio e em Itália indicam o valor que o Benfica pediu por Taarabt

Taarabt, médio do Benfica

Clube italiano estará agora com a mira em Dennis Praet.

Gianluca di Marzio, jornalista italiano especialista em mercado de transferências, informa este domingo que o Torino está em contactos com o Leicester para garantir Dennis Praet. O médio internacional belga estará fora dos planos do treinador Brendan Rodgers e o clube italiano voltou à carga por um jogador já pretendido há um ano... depois de bater à porta do Benfica.

Isto porque a mesma informação adianta que Adel Taarabt, internacional marroquino das águias, era igualmente um dos alvos do Torino para o setor intermediário, mas os oito milhões de euros exigidos pelo Benfica inviabilizaram a intenção.

Recorde-se que o Benfica garantiu neste mercado Meité, médio que pertencia aos quadros do Torino e que estava cedido ao Milan.