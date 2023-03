Toni e as contas do título: "Jogando com uma almofada de dez pontos de vantagem..."

Benfica, líder da Liga Bwin, tem 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado.

Depois do empate entre Braga e FC Porto (0-0), na 25.ª jornada da Liga Bwin, o Benfica ficou ainda mais confortável na liderança da Liga Bwin, com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o emblema azul e branco, e 12 sobre o terceiro, o clube minhoto.

Toni, antigo jogador das águias, considera que, havendo "uma almofada de dez pontos de vantagem", o campeonato "está encaminhado" para o emblema vermelho e branco.

"Há uma almofada, a nove jornadas do fim, de dez pontos de vantagem, um futebol consistente que o Benfica apresenta, atrativo, confiante. Portanto, há aqui, digamos, doses suficientes para, jogando com essa almofada, [dizer] que o campeonato está encaminhado", afirmou em declarações à "Rádio Renascença", à margem do Fórum de Treinadores, que decorre em Viana do Castelo.