Toni considera que o Benfica seguiu a "via correta" e sobre Vieira diz: "É sócio, pode votar"

Declarações do antigo jogador e treinador dos encarnados, à saída do Pavilhão da Luz

Eleições: "Os sócios fazem destas eleições uma marca de grandeza do clube. Os sócios vão e votam, seja aqui, seja noutro local do país. Os números daqui a quatro anos podem estar equiparados. É um ADN do adepto do Benfica, o de marcar presença no dia das eleições."

Continuidade ou rotura? "O Benfica? O Benfica são os adeptos. Os adeptos têm duas listas. Têm a possibilidade de escolher. Houve a possibilidade dos candidatos debaterem as suas ideias. Abandonaram a via eletrónica e escolheram a via correta. Hoje, quem ganha é o Benfica. Quem se construir como oposição, que seja oposição construtiva, vigilante. Um Benfica fraturado será sempre mais fraco do que um Benfica unido."

Vieira? "É sócio, pode votar."

Oposição: "É importante que exista uma oposição vigilante, que não procure os maus resultados. Que não procure dividir. Um Benfica unido será sempre mais forte."