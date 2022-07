Tommaso Mancini está referenciado pelo Benfica, dizem em Itália

Avançado de 17 anos do Vicenza estará a ser seguido pelo Benfica, de acordo com a televisão italiana Sky Sport.

Tommaso Mancini, avançado do Vicenza, da segunda divisão do futebol transalpino, está a ser cobiçado pelo Benfica, adiantou na noite de terça-feira a estação televisiva Sky Sport Italia. Sevilha e Milan também estarão na corrida pelo jogador de 17 anos, que realizou nove jogos pela equipa principal na última temporada - fez outros 13 e marcou dez golos pela formação secundária.

Mancini estreou-se pelo Vicenza com apenas 16 anos e já é internacional sub-19 por Itália (completo 18 anos no dia 23 deste mês).

De acordo com a mesma fonte, Paolo Maldini, diretor-desportivo do Milan, esteve reunido com o pai e com o empresário do jogador recentemente.