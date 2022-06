Foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Tomás Tavares foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com lesão no menisco externo.

Agora, após a intervenção, o jovem aponta à recuperação. "Agora é encarar este obstáculo com seriedade e responsabilidade como tenho feito até agora e principalmente com um sorriso na cara para voltar mais forte que nunca", escreveu nas redes sociais.