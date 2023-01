Tomás Tavares no Spartak de Moscovo rende dois milhões de euros ao Benfica

Lateral assinou contrato até 2026 com o clube russo.

Tomás Tavares, de 21 anos, assinou contrato até 2026 com o Spartak de Moscovo. Ao que O JOGO apurou, o jovem vai render no imediato dois milhões de euros aos encarnados, por 70 por cento do seu passe.

Tavares, que vestirá o número 20 dos moscovitas, já tem em perspetiva o jogo de estreia oficial: 23 de fevereiro, para a Taça da Rússia, na primeira mão dos quartos de final dessa competição.

Para trás, fica um caminho no Benfica, onde chegou com oito anos e jogou pela equipa principal 26 vezes. Depois de 2019/20, rodou no Alavés, Farense e Basileia, saindo agora das águias em definitivo. "Foi aqui [Benfica] que criei os melhores sentimentos e realizei os meus primeiros sonhos de menino. Que sonho tem sido", partilhou Tomás Tavares num vídeo de agradecimento no Twitter.