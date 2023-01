Tomás Tavares diz adeus ao Benfica e já tem novo desafio na carreira

Lateral prossegue a carreira na Rússia, ao serviço do Spartak.

Tomás Tavares deixou de ser jogador do Benfica e já está na Rússia, onde é reforço do Spartak de Moscovo, um dos mais cotados clubes do país.

O lateral-direito estava a ser negociado com vários emblemas, mas foi o Spartak aquele que correspondeu às expectativas dos responsáveis encarnados e também do jogador para a consumação de uma transferência que permitirá um encaixe à SAD.

Já de regresso aos treinos depois de ter recuperado de uma lesão grave em maio - rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo -, Tomás Tavares, de 21 anos, voltar a cruzar-se com o técnico Guillermo Abascal, espanhol que o orientou no Basileia, onde se lesionou durante a cedência dos encarnados, e que agora comanda o emblema moscovita.