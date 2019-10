Tomás Tavares ataca pódio e só vê Kompany à frente

Lyon será o terceiro jogo do jovem como titular na prova. Neste século, entre defesas, só Kompany o fez sendo mais novo.

Titular nos dois primeiros jogos do Benfica na Champions, diante de Leipzig e Zenit, e com 180 minutos disputados, Tomás Tavares prepara-se para manter o estatuto na receção de quarta-feira ao Lyon.

Com André Almeida, a recuperar ainda de uma lesão muscular na coxa esquerda, apontado apenas ao jogo com o Tondela, o jovem camisola 84 vai cumprir um feito digno de registo na Liga dos Campeões. Isto porque neste século só Vincent Kompany, em 2003/04, e então ao serviço ainda do Anderlecht, conseguiu fazer os seus três primeiros jogos na prova milionária como titular, completando 270 minutos nesse período.

Tomás Tavares tem aproveitado os problemas físicos de André Almeida esta época para ganhar protagonismo. Contra Leipzig e Zenit, nas duas rondas anteriores, o jovem alinhou os 180 minutos

O antigo central, que chegou a capitanear o Manchester City - e este ano já esteve na Luz, como treinador do Anderlecht, na apresentação do campeão nacional aos sócios -, atingiu essa série, após ter falhado o primeiro embate da fase de grupos, com apenas 17 anos, seis meses e 26 dias, num desaire por 3-1 diante do Celtic.

Tomás Tavares, que apesar da juventude notabilizou-se como um dos melhores do Benfica nos dois jogos já disputados, contra Leipzig e Zenit, prepara-se para atingir a marca dos três jogos a titular com mais de um ano de diferença em relação a Kompany, pois terá 18 anos, sete meses e 16 dias na próxima quarta-feira. E, ainda que mais novo e de uma posição diferente, o defesa irá seguir um exemplo já alcançado na época passada por Gedson, tornando-se mais um jogador a sair diretamente dos escalões de formação para a Liga dos Campeões como titular - o médio integrou o onze inicial, então sob as ordens de Rui Vitória, nos primeiros quatro duelos da fase de grupos, com Bayern, AEK e Ajax (estes a dobrar).

E é precisamente nesta equipa holandesa que existe, também esta época, um caso de mais um jovem a despontar como Tomás Tavares, também ele lateral-direito. Trata-se de Sergiño Dest, que foi aposta como titular nos desafios do Ajax com Lille e Valência, somando até agora 180', e podendo imitar na quarta-feira, frente ao Chelsea, o registo de Tavares, ainda que sendo mais velho que o defesa encarnado quatro meses e quatro dias.

Renato Sanches foi lançado mais jovem

Entre os jogadores portugueses neste século, Renato Sanches foi o mais novo a realizar três jogos na Champions, apesar de só ter debutado na quinta jornada da fase de grupos. Em Astana, no empate das águias (2-2), em novembro de 2015, Sanches foi lançado por Rui Vitória com 18 anos, 3 meses e 7 dias. O médio também cumpriu os 90" nos dois embates seguintes, com Atlético de Madrid e Zenit, este nos "oitavos". Em termos absolutos, os mais jovens na Champions foram José Gomes e Rúben Neves, mas ambos entraram no decorrer dos jogos.