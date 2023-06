Jovem médio vai rescindir contrato com as águias.

O médio Tomás Azevedo, de 22 anos, vai deixar os quadros do Benfica, estando a acertar a rescisão do ano de contrato que tinha com o clube.

O futuro do jogador que atuou pelos sub-23 - fez oito jogos esta época -, e que tinha custado meio milhão de euros na transferência do V. Setúbal para o Seixal, pode passar pelos polacos do Cracóvia, pelo Tondela ou pelo Santa Clara.