Plantel principal do Benfica, com o qual o central sub-19 encarnado trabalha regularmente, formou-se no típico túnel para felicitá-lo, de forma acalorada, no regresso após a conquista do título de campeão europeu de juniores, na passada segunda-feira, na Suíça.

A receção ao Campeão Europeu! #EPluribusUnum #UYL pic.twitter.com/m9i0YnHvXN - SL Benfica (@SLBenfica) April 27, 2022