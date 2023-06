Tomás Araújo tem proposta de renovação do Benfica, mas não descarta outros cenários

Central que esteve emprestado ao Gil Vicente está na lista de vários clubes ingleses e alemães

A renovação de Otamendi poderá ter influência direta no futuro de Tomás Araújo. O central de 21 anos atuou na época agora finda por empréstimo no Gil Vicente e, segundo O JOGO apurou, tem em mãos uma proposta de renovação do contrato que expira no final da nova época. Porém, apesar de se encarada pelo jogador como uma boa oferta, isso não afasta outros cenários, nomeadamente uma transferência já neste mercado.

Num lote de centrais com excesso de elementos, pois a Otamendi, António Silva, Morato e Lucas Veríssimo ainda se juntará João Victor, que esteve emprestado ao Nantes, Tomás Araújo não terá grande espaço para entrar nas contas de Roger Schmidt, embora o treinador alemão o possa ainda avaliar durante a pré-época e, com isso, ser influenciada a sua decisão sobre o jogador.

Atualmente ao serviço dos sub-21 nacionais no Europeu da categoria, Tomás Araújo está na mira de vários clubes alemães e também ingleses. Aliás, segundo notícias de ontem em Inglaterra, Fulham e Wolverhampton poderão avançar para a contratação do central que, na última época, fez 26 jogos pelo Gil Vicente.