Tomás Araújo: "É sempre bom estar rodeados deste tipo de jogadores"

Declarações de Tomás Araújo aos meios do clube após renovar contrato com o Benfica até 2028

A renovação: "Estou muito feliz, o Benfica é a minha casa desde os 14 anos, sempre fui bem tratado por toda a gente, todos os treinadores e staff. É o melhor clube português e o meu clube do coração, por isso só posso estar muito feliz."

Pré-época: "Tem sido uma pré-época muito difícil, mas é o normal, é o Benfica, temos de estar bem preparados para o resto da época. Temos de dar sempre o máximo nos treinos."

Voltar a fazer dupla com António Silva: "É sempre bom jogar com bons jogadores, como é o caso do António, do Morato, do Lucas e do próprio Nico [Otamendi] que tem começado a treinar connosco, e o resto dos jogadores. O Benfica tem um plantel muito bom, com muita qualidade e é sempre bom estar rodeados deste tipo de jogadores."

Objetivos: "Os objetivos do Benfica são sempre os mesmos, ganhar o campeonato e chegar o mais longe possível nas outras competições."