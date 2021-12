Tomás Araújo após a estreia pela equipa principal do Benfica: "Toda a gente sente isso..."

Tomás Araújo, jogador do Benfica

Declarações de Tomás Araújo, jogador que se estreou pela equipa principal do Benfica, após o triunfo caseiro sobre o Covilhã, 3-0, e consequente apuramento para a final four da Taça da Liga.

Sensação pela estreia: "Senti-me bem, nos primeiros minutos sempre com aquele nervosismo que é normal, toda a gente sente isso. Mas com o passar do jogo senti-me melhor, mais confiante. Fizemos um bom jogo."

Defesa a quatro e a cinco: "Sinto-me confortável nos dois sistemas. Na equipa B jogamos a quatro, aqui a cinco, sinto-me confortável nos dois."

Benfica na final four da Taça da Liga: "Era o nosso grande objetivo e cumprimos."