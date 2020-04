"Todos sabem que quero voltar ao Benfica. Em 2011 não queria sair"

Em dia de aniversário (celebra 33 anos), David Luiz recordou o Benfica em declarações à Sport TV e ainda analisou a contratação de Pedrinho.

Saída do Benfica e possível regresso: "Não queria deixar o Benfica [para ir para o Chelsea], porque tinha medo viver uma nova história e de apagar o amor que sentia pelo Benfica, o prazer de jogar no Benfica, mas o Rui [Costa], como diretor desportivo, ligou-me e conversou comigo, eu disse-lhe 'não quero ir' e o Rui respondeu com algo que tocou o meu coração: 'As portas vão estar sempre abertas para ti, precisas de mostrar o teu futebol para o mundo inteiro. Continuo com a mesma ligação ao Benfica e todos sabem que quero voltar, voltar a vestir camisola do Benfica, ter essa sensação e esse dia vai ser muito especial. Quando voltar a entrar no Estádio da Luz vou sentir uma das melhores sensações da minha vida".

Sobre Pedrinho, reforço do Benfica para 2020/21: "É um grande jogador, com muita qualidade, vai para o clube certo para ser potenciado na Europa, que possa ajudar o Benfica a ganhar muitos títulos também, acredito muito no futebol dele e é uma decisao acertada de ambos os lados".