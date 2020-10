Todo o discurso de vitória de Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira foi reeleito para um sexto mandato na presidência do Benfica. Resultado foi conhecido pouco depois das 2h15 desta quinta-feira.

Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica para os próximos quatro anos. O dirigente das águias venceu as eleições com 62,59% dos votos, enquanto João Noronha Lopes conseguiu 34,71% da votação. Rui Gomes da Silva ficou-se pelos 1,64% dos votos

O discurso de Luís Filipe Vieira

"Os benfiquistas deram hoje uma demonstração única de vitalidade. Nunca nenhum clube em Portugal votou tanto e de forma tão descentralizada.



O país assistiu hoje à maior manifestação eleitoral de um Clube em Portugal.



A minha primeira palavra vai por isso para os benfiquistas e para o exemplo que hoje deram. Tenho orgulho em liderar um clube com esta capacidade de mobilização, com esta militância, com esta capacidade de dizer presente quando são chamados a decidir o futuro do Clube.



O que fizemos hoje por todo o país não foi só uma claríssima demonstração de democracia, mas acima de tudo da competência e da capacidade de organização do Benfica. Nunca um clube fez o que o Benfica fez hoje!



Vencer as eleições que tiveram o maior número de sócios a votar em toda a história do Clube é um orgulho. Os sócios decidiram e os resultados são claros. Espero quer todos assumam a sua responsabilidade e o seu benfiquismo.



Somos mais fortes juntos. Somos mais fortes quando não nos dividimos! É um dos desafios mais importantes para os próximos quatro anos.



Conseguimos crescer e chegar até aqui porque não houve facções, nem grupos apostados em dividir ou em provocar desgaste. Apesar das diferenças, a união foi o denominador comum nestes anos.



Disse-o durante a campanha e repito-o hoje: A partir de agora não há vencedores, nem vencidos, mas apenas benfiquistas que vão unir esforços para continuar a construir o futuro do Clube.



Espero que respeitem os resultados e que a partir de agora haja um só Benfica!



Aos meios de comunicação social que foram, durante os últimos meses, e hoje continuaram a ser pouco sérios e nada isentos, um conselho: mudem de registo. O Benfica não é liderado pela comunicação social. Podem não gostar, mas vai continuar a ser assim!



Inicio hoje o meu último mandato. Será um mandato de continuidade, para apostar no que de bom fizemos e para corrigir os erros cometidos.



Sou um homem feliz e orgulhoso do meu percurso no Benfica. Sou um homem feliz pela confiança que pela 6ª vez os benfiquistas decidiram dar-me. Tudo farei para retribuir essa confiança.



Aos que comigo foram eleitos uma palavra de agradecimento. Sabem que teremos quatro anos exigentes, quatro anos em que seremos fortemente desafiados, mas sei que saberemos responder à altura da história do Benfica!



Antes de terminar, num dia como hoje, permitam-me reforçar que o Benfica tem há sete anos consecutivos contas positivas!



Viva o Benfica."