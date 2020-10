Todibo faz contas aos títulos do Benfica e revela mensagem de Nélson Semedo

Central francês de 20 anos é reforço por empréstimo do Barcelona. Confira as declarações ao canal do Benfica.

Primeiros momentos no clube: "Estou muito feliz, fui muito bem recebido".

Jogou em França, Alemanha e Espanha: "O futebol é diferente em cada um dos países onde joguei. Aprendemos sempre com as diferenças, tática e tecnicamente".

Futebol português: "Conheço o Benfica, o Porto e o Sporting. Sei que o Benfica ganhou duas Ligas dos Campeões, tem 37 campeonatos. É a melhor equipa do campeonato".

Como se define: "Amo jogar à bola, gosto de ter a bola, da posse de bola. Acima de tudo gosto de ganhar. Cheguei a uma equipa que joga sempre para ganhar".

Jogou com Nélson Semedo no Barcelona: "Enviou-me a uma mensagem a dizer: 'chegaste ao melhor clube do Mundo'".

Objetivos: "Jogar o mais possível, fazer bons jogos, a equipa ir o mais longe possível na Liga Europa e vencer o campeonato"