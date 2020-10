Todibo está cedido pelo Barcelona, mas Benfica tem plano de longo prazo

Águias querem segurar o defesa cedido pelo Barcelona para lá de 2021.

Oficializado na terça-feira como reforço do Benfica para a época 2020/21 já em curso, Jean-Clair Todibo é visto pelos responsáveis encarnados como um projeto de futuro.

Segundo O JOGO apurou, os planos dos dirigentes da Luz passam pela permanência do central francês para as cinco temporadas seguintes. Aliás, no acordo alcançado com o jogador já está incluído um contrato que o defesa poderá assinar pelas águias caso seja acionada a opção de compra acordada com o Barcelona.

O Benfica garantiu o empréstimo mediante o pagamento de dois milhões de euros, ficando com uma opção de compra de 20 milhões de euros à qual, se for acionada, será descontado o valor agora pago. E na Luz a convicção aponta para que Todibo, sob o comando de Jorge Jesus, evidencie e melhore as qualidades que convenceram o scouting encarnado há dois anos, quando o central deixou o Toulouse e assinou pelo Barça.

Sem espaço no Barcelona, Todibo foi emprestado na última época aos alemães do Schalke 04. O cenário voltou a colocar-se de novo agora e o Benfica, depois de ter caído a hipótese de contratar Lucas Veríssimo ao Santos avançou para este alvo antigo e altamente considerado pelos olheiros benfiquistas, pela sua capacidade técnica, velocidade e imponência física (1,90 m).