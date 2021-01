"Todibo acha que é um fenómeno, falta-lhe humildade"

Todibo, central que está no Benfica por empréstimo do Barcelona

Antigo agente do defesa-central do Benfica critica a postura do jogador.

O processo de afirmação de Jean-Clair Todibo no Benfica não tem sido tarefa fácil. No clube da Luz desde o início da época, por empréstimo do Barcelona, o defesa-central teve que debelar alguns problemas físicos para se apresentar a 100 por cento, mas nem aí conseguiu subir na hierarquia do eixo defensivo das águias.

Só recentemente, em parte devido aos casos de covid-19 que assolaram a equipa encarnada, é que o jovem francês conseguiu amealhar tempo de jogo sob a orientação de Jorge Jesus e, nos últimos dias, tem sido ventilada pela imprensa italiana uma possível mudança de ares, com a Lázio a ser apontada como potencial destino.

Bruno Satin, antigo agente de Todibo, considera que a capital transalpina não seria o rumo ideal para o atleta, lançando alguns reparos à postura evidenciada ao longo da carreira. "Conheço-o muito bem e sei que o que lhe faria bem. O Todibo precisa de jogar num clube sereno, mais pequeno. A Lázio tem ambições e há muita pressão. Penso que não seria o ambiente ideal para ele, que precisa de ser titular para cometer erros e aprender com eles. Se for para ser suplente, não será nada bom", começou por referir o empresário, em entrevista ao portal CalcioToday. E prosseguiu:

"Fizemos um bom trabalho quando o levámos para o Barcelona. Mas o rapaz tem um caráter difícil, nunca ouviu os conselhos que Abidal, então diretor desportivo do Barça, lhe deu. Acreditavam no potencial dele, mas Todibo acha-se um fenómeno e é por isso que correu mal. Infelizmente, há muita confusão em torno dele, ele próprio não está tranquilo. Há pessoas à volta que querem aproveitar-se do sucesso dele. No Toulouse ele esteve bem, seguiu as instruções e fez tudo bem. Depois foi para o Barcelona, mas isso não é suficiente para chegar ao topo. Todibo tem grandes qualidades, mas falta-lhe humildade. Não é o único, hoje em dia são poucos os jovens jogadores que a têm. Mas, quando chegas ao balneário de um clube importante, tens de aprender com os veteranos. As coisas acontecem a seu tempo, mas há que ter paciência", acrescentou Satin, sobre o central de 21 anos.