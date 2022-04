"Todas as equipas que estão na final four da Youth League têm jogadores que custaram milhões"

Declarações de Luís Castro, treinador, e João Tomé, jogador do Benfica, após a goleada (4-0) sobre o Sporting, nos quartos de final da UEFA Youth League, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Luís Castro, treinador

Análise: "Todas as vitórias são especiais para os miúdos continuarem em prova e a evoluir. Foi uma boa vitória, mostrámos superioridade desde a primeira parte e durante todo o jogo. Para além dos quatro golos, as melhores oportunidades foram todas nossas. Mas, o importante era passar."

Presença assídua na final four: "Estar constantemente na final four é sinal de que se trabalha muito bem na formação do Benfica."

Favoritismo? "Não acho que haja uma equipa favorita. Todas as equipas que estão lá [na final four] têm jogadores internacionais, alguns que custaram milhões e estão a jogar a UEFA Youth League. Todas as quatro [Benfica, Juventus, Atlético de Madrid e Salzburgo] têm fortes hipóteses e nós vamos lutar por isso."

João Tomé, jogador

Análise: "Foi um jogo que toda a gente quer jogar, ainda pior cima numa competição como a [UEFA] Youth League. Fizemos o que tínhamos de fazer e saímos com a vitória."

Ambição: "O nosso objetivo é sempre ganhar e toda a gente sabe a vontade que o Benfica tem de ganhar este troféu. E nós vamos para a Suíça mesmo com esse intuito. Agora é recuperar bem, ainda temos jogos antes de ir para a Suíça e depois pensaremos na Juventus [adversária nas meias-finais]. Esta é uma competição onde todos os talentos que agora vemos ao mais alto nível já jogaram. E nós vamos tentar fazer o que alguns dos nossos colegas ainda não conseguiram."

Benfica e Sporting com boa formação: "Sabemos que o Benfica e o Sporting têm duas grandes formações e nós mostrámos o que valemos. Temos um grupo com bastante qualidade e, com o futebol que praticamos, depois sobressaem as individualidades, como hoje vimos."