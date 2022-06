Declarações de Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, em entrevista concedida à CMTV.

Deselegância de Rui Costa: "Houve uma deselegância de Rui Costa ao tomar posse ao não referir o meu nome. E fiquei magoado quando ele proibiu dois fisioterapeutas do Benfica, no horário pós-laboral, de irem a minha casa. Como se fosse possível passarem informações. O Benfica é gerido através dos jornais. Curioso como a informação sai do Benfica. Podiam existir divergências profissionais, muitas. Mas gostava muito dele."

Vieirismo é o Benfica: "Não vá muito mais longe, normalmente falo com pessoas e dizem-me parece que é proibido falar contigo. As pessoas esquecem-se que fui presidente do Benfica 18 anos, que o Benfica cresceu de forma como não pensaram ser possível. Profissionalizou-se ao nível dos melhores. Fez um museu, que andavam por baixo das bancadas. Tive de andar a comprar taças em leilão. Construiu-se um estádio... Não é obra minha, é do Benfica. Tive o privilégio de os benfiquistas confiarem em mim. O vieirismo é o Benfica. [Caça às bruxas] Existe. Não sei quem alimenta, mas há. Conheço aquela gente toda. Mais de 90% foram admitidas por mim, do meu tempo. É natural que falem comigo, mas dizem-me 'não digas que falas comigo'. Não sabe as notícias que andam a passar para os jornais? Deus queira que o Rui Costa que esteja muitos anos no Benfica e eu possa ir todos os anos ao Marquês festejar. Que seja muito feliz no Benfica e ganhe muito, muito."

Almoçava com Rui Costa? "Logicamente. Não tenho problema. Se calhar até era muito útil para ele. Há coisas que não faria como ele está a fazer."

Arrasou Rui Costa quando Benfica conquistou Youth League? "Não arrasei, era verdade. Não ia lá, tinha outras coisas para fazer. Toda a gente sabe que Rui Costa aparecia no Seixal uma hora por dia. Quem teve valor foram os jogadores, os treinadores. É verdade que quem tratou da formação era eu e era minha aposta."

Rui Costa não apostava? "(silêncio) Prefiro estar calado. Havia um grupo de pessoas que dizia, 'nós com a formação não ganhamos nada'. Quando veio Jesus é verdade que houve um investimento de 100 M€, que já foi recuperado. Um dos que estava contra esse investimento era eu."