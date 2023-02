Tocha com o Casa Pia vale multa de 3 190 euros ao Benfica

O delegado da Liga descreveu no relatório a utilização de uma tocha incandescente, nos instantes finais do encontro

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou ao Benfica uma multa de 3 190 euros, por utilização de engenho pirotécnico no jogo com o Casa Pia, no sábado.

O delegado da Liga descreveu no relatório a utilização de uma tocha incandescente, nos instantes finais do encontro, que as águias venceram, por 3-0. O uso destes artefactos tem sido recorrente e a SAD encarnada punida por reincidência.