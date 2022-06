Líder do movimento "Servir o Benfica", Francisco Benítez, recorreu às redes sociais para abordar a Assembleia Geral do clube encarnado.

Francisco Benítez, líder do movimento "Servir o Benfica", recorreu esta quinta-feira às redes sociais para fazer uma espécie de balanço da Assembleia Geral do emblema encarnado de quarta-feira, na qual o orçamento do clube para 2022/23 foi aprovado por larga maioria.

O antigo candidato à presidência do Benfica aproveitou para deixar o que parece ser uma alfinetada a Luís Filipe Vieira, que esta semana concedeu uma longa entrevista à CMTV, onde falou do clube.

"20 anos depois tivemos uma AG à Benfica. O facto de agora sermos todos Benfiquistas terá ajudado", escreveu na sua conta do Twitter.