Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a derrota na Luz contra o Inter (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

A eliminatória: "Em Itália temos de ganhar. Não é o melhor para uma segunda mão, mas continuamos a acreditar. Hoje foi um jogo equilibrado, com oportunidades, começámos bem com pressão, mas começámos a sofrer um golo. Depois não foi fácil, eles passaram a jogar em contra-ataque. Os jogadores deram tudo, mas não é fácil. O Inter é uma equipa organizada, coloca muitos jogadores atrás da bola. Depois houve o penálti, e nós tivemos azar com as decisões do árbitro, podíamos ter tido algum penálti também. Temos de aceitar o resultado. Vamos dar o nosso melhor na segunda mão."

Qualificação: "É difícil passar, mas claro que sim. Acreditamos que temos uma oportunidade. Precisamos de um jogo perfeito. Temos de jogar ao ataque, mas também defender. Vamos dar o nosso melhor para voltar a entrar na eliminatória."