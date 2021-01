"Tive tristezas na minha carreira aqui, mas nunca senti um jogo tão fácil para ganhar como hoje"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate 1-1 no Estádio do Dragão, com o FC Porto.

Resultados no Dragão: "Já ganhei no Dragão, já perdi, também tive tristezas na minha carreira aqui, mas nunca senti um jogo tão fácil para ganhar aqui como hoje. Ainda não conseguimos pôr a nossa qualidade toda no jogo e sinto alguma nostalgia porque por tudo o que o Benfica fez deveria ter ganho."

Empate do Sporting: "Quanto ao Sporting não sabia. Nem sabia o resultado. Mas antes do jogo disse "atenção, o Sporting ainda não ganhou e o Benfica ainda não perdeu no Dragão. E acertei. Não perdemos e o Sporting não ganhou, no futebol não podemos falar à frente, é dia a dia. Hoje tivemos um grande Benfica."