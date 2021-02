"Tive propostas de outros clubes, mas nenhuma me atraiu como esta"

Lucas Veríssimo já posa com a camisola do Benfica

Em declarações aos canais oficiais do Benfica, Lucas Veríssimo falou sobre a decisão de assinar pelos encarnados.

Lucas Veríssimo foi oficializado pelo Benfica nesta terça-feira. O defesa-central vai usar o número 4, que pertencia a Luisão, e já treinou e completou os exames médicos ontem. O brasileiro assina até 2025.

Segundo O JOGO apurou, Lucas Veríssimo fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Assinar pelo Benfica: "Estava a aguardar este momento há algum tempo. Como costumo dizer, estou a viver um sonho e não quero acordar dele. Quero viver muita coisa aqui dentro e que seja o início de muitas coisas boas. Estou a vir para um grande clube, o maior de Portugal, um dos maiores do Mundo, a expectativa é sempre de (conquistar) títulos e crescer ainda mais. Tive ao longo dos anos propostas de outros clubes, mas nenhuma me atraiu como esta. É o maior de Portugal, um dos maiores do Mundo, um clube que já conquistou inúmeros títulos e tenho aqui dentro um espelho que acompanho, que agora se aposentou, o Luisão, alguém que sempre gostou de ganhar títulos. Tudo isso justifica a escolha pelo Benfica."

Jorge Jesus? "Conheço o trabalho dele, acompanhei-o durante estes meses de negociação. É uma pessoa excecional e pude ver isso nestes dois dias. É alguém que quer sempre mais, que quer sempre vencer. Por isso eu digo que vim para o clube certo, que tenho a certeza que vai vencer. Há grandes jogadores aqui dentro e eu só estou a vir para agregar, para ajudar a que esta camisola conquiste títulos. O que posso render dentro de campo é sempre querer mais e terminar a temporada com títulos. Vai haver uma dificuldade ou outra, mas nada que vá atrapalhar. Já conhecia o míster, não trabalhei com ele, que farei agora, trabalhei com o Sampaoli, que esteve em muitas equipas que jogam muito parecido a aqui na Europa. Por isso, acho que a adaptação pode ser um pouco melhor."

Estádio da Luz: "Pude conhecer o estádio, que é lindo, e com os adeptos dentro deve ficar ainda mais lindo. Assim que vesti essa camisola disse logo que é muito linda e muito pesada, ainda mais com o número do Luisão, mas não vejo a hora de poder entrar em campo e ajudar os meus companheiros."