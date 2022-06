"Tive ofertas de outros clubes, mas Benfica é um grande salto na carreira"

Declarações de Musa, avançado croata que é reforço das águias,

Oficializado como reforço do Benfica, com um contrato válido até 2027, Musa vive um grande momento na carreira. O avançado croata brilhou ao serviço do Boavista, com 12 golos e 2021/22, e não esconde que o novo passo na carreira é um sonho concretizado.

"O Benfica é um grande salto. Tenho alguns sonhos que já se tornaram realidade. Estou muito entusiasmado com a transferência. Agora cabe-me a mim trabalhar e tentar chegar o mais alto possível", afirmou em entrevista ao "Aktualne".

Antes de rumar ao Bessa, Musa alinhou na Chéquia, com destaque para o Slávia de Praga. "É difícil [marcar golos] em todos os lugares, não consigo escolher. Em Portugal joga-se um futebol mais técnico, há mais jogadores de qualidade, isso é uma constatação. Não é à toa que a liga local está entre as seis melhores da Europa. É por isso que eu queria ficar aqui, esse futebol combina comigo. Também tive ofertas de outros clubes, principalmente de outros países com campeonatos menores, mas isso não me atraiu. O campeonato checo também é muito exigente, o atacante não tem muito tempo ou espaço para finalizar", observou.

A presença no Mundial do Catar é outro sonho que pretende concretizar. "Para já, recebi a chamada do selecionador, a primeira da minha carreira para as próximas partidas. Não sei se vou ficar no grupo. Farei qualquer coisa para manter o lugar", disse o jogador, que foi infetado com covid-19 antes dos jogos da Liga das Nações.