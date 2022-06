Títulos provocam bicada do Benfica ao Sporting: "Que se deixe de pavonear..."

Estádio da Luz, casa do Benfica

Encarnados rejubilaram-se mal foi conhecido o resultado da votação em Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol

O Benfica, por via de uma publicação digital, aproveitou esta quinta-feira para mandar uma bicada - sem o nomear - ao Sporting, que ontem viu a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após votação em Assembleia Geral Extraordinária, decidir continuar a não reconhecer os quatro títulos de campeão que os leões reclamam.

"O Sport Lisboa e Benfica congratula-se pelo respeito pelo historial de títulos no futebol português. É assunto encerrado e que, agora, de uma vez por todas, se deixe de pavonear revisionismos, sob pena de se continuar a desrespeitar a história e as competições", pode ler-se numa publicação do News Benfica.

Essas conquistas, que dizem respeito às épocas 1922/1923, 1933/1934, 1935/1936 e 1937/1938, continuam a não ser reconhecidas pela FPF, o que deixa o Sporting com 19 títulos de campeão nacional.

É de lembrar que, mal foi conhecido o resultado da votação em Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol, o Benfica congratulou-se pelo "respeito expresso pelo historial de títulos do futebol português".

Já o Sporting garantiu que "o tema mantém-se vivo", após conhecida a decisão da FPF que, por outro lado, assegurou que o "assunto ficou esclarecido".