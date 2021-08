Titularidade para Vertonghen ou Morato? "Tenho de falar com ele..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Jorge Jesus em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao PSV (terça-feira, 20h00).

Vertonghen ou Morato? "O Vertonghen tem experiência, sabedoria e um conhecimento do jogo muito mais profundo do que o Morato. Mas o Morato também tem estado muito bem. Não está habituado a jogar tantos jogos em tão poucas horas, mas também não sei como está o Vertonghen. Tenho de falar com ele e só depois é que vou decidir."

Golos fora não contam: "As equipas têm menos medo de sofrer golos e podem trabalhar mais para fazer golos. Deixei de ter receio de sofrer golos, não estou tão preocupado em sofrer, mas mais em trabalhar a equipa para marcar."