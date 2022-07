"Titularidade imediata? Foi surpreendente, mas respondeu à Enzo, mostrou aquilo que vale"

Agente do médio fala, a O JOGO, de um "ganhador nato que não se esconde". A família ficou agarrada à televisão a ver a estreia. Tal como o próprio atleta, também os pais e o empresário do novo 13 da Luz ficaram surpresos pela titularidade imediata. Toranzo garante que o jogador, que "não tem limite, quer sempre mais".

Enzo Fernández começou em alta no Benfica. Foi chegar, ver e jogar. Apresentado na quinta-feira, dia em se juntou à equipa, foi titular no duelo de sexta-feira com o Nice. A aposta de Roger Schmidt surpreendeu o atleta, assim como família e o próprio empresário.

Ainda assim, a O JOGO, Matias Toranzo, um dos agentes do novo 13 da Luz, garante que isso não condicionou o médio. "Foi surpreendente porque ele tinha chegado nessa semana e tinha-se juntado apenas no dia anterior à equipa. Mas respondeu à Enzo, mostrou aquilo que vale. Esteve em bom plano, não vira a cara à luta e está sempre pronto a dar rendimento", refere, sublinhando: "Vi o jogo, e para estreia ele esteve muito bem, controlou bem a bola e o jogo. É um jogador que pede sempre a bola e não se esconde, algo que fez."