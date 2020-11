Titular contra o Paraguai, Otamendi mantém confiança do selecionador

Central do Benfica jogou os 90 minutos no empate contra o Paraguai

Após o empate (1-1) com o Paraguai, na quinta-feira, na qualificação para o Mundial do Catar, em 2022, a Argentina voltou a trabalhar este sábado. Entre os selecionados do técnico Lionel Scaloni, o central do Benfica, Otamendi, titular no jogo na Bombonera e que deve ser mantido na equipa que enfrentará o Perú.

Neste sábado, os argentinos realizaram um treino de finalização e futebol em espaço reduzido. Os guarda-redes da equipa, comandados por Martín Tocalli, fizeram um trabalho específico na posição por 40 minutos e depois juntaram os exercícios com o restante da equipe.

Ainda não há uma definição sobre a equipa titular, mas é certo que Scaloni não poderá contar com o trinco Exequiel Palacios, que sofreu uma fratura de vértebra na região lombar num lance com o avançado paraguaio Ángel Romero.

A Argentina volta ao relvado no dia 18 de novembro, quarta-feira pelas 00h30, quando defrontar o Peru, no Estádio Nacional, em Lima. A equipa de Lionel Messi e companhia é o vice-líder na qualificação, com sete pontos, dois a menos que o Brasil.