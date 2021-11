Tite reage à lesão de Lucas Veríssimo: "Ele vai ter a força suficiente para regressar..."

Tite, selecionador do Brasil, mostrou-se solidário a Lucas Veríssimo esta quarta-feira.

As portas da seleção brasileira seguem abertas para Lucas Veríssimo, apesar da grave lesão no joelho que o afasta do restante da temporada. De acordo com Tite, selecionador do Brasil, o jogador de 26 anos vai ter forças para regressar à canarinha. O técnico mostrou-se solidário com o defesa do Benfica.

"Eu, o Juninho (diretor técnico) e o doutor [Rodrigo Lasmar] queremos falar com ele por vídeo, para nos solidarizarmos com ele. Do quanto é importante a saúde, qualquer que seja a atividade profissional. Alto nível só se dá com saúde", afirmou na antevisão ao jogo com a Colômbia.

"Ele vai ter a força suficiente para ter condições de regressar, e voltar bem, como tantos outros exemplos, como ele mesmo, no Santos. E lembrar como ele chegou à seleção brasileira", acrescentou.

Sem Veríssimo, Tite chamou Gabriel Magalhães, do Arsenal. Mas garantiu que irá conversar com o jogador do Benfica para desejá-lo força e deixar as portas da seleção abertas. "É algo que é nosso, de conduta pessoal, de relacionamento profissional, pessoal, que, às vezes, se fala nos bastidores, e de que estou autorizado a falar", concluiu Tite.