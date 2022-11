Tite falou com Lucas Veríssimo, ausente na lista do Brasil para o Mundial

Selecionador brasileiro tem ligação próxima ao central e acompanhou a evolução da lesão, mas não o leva ao Mundial.

O Brasil revelou esta segunda-feira a lista final de 26 nomes, elaborada por Tite, para o Mundial do Catar, que confirmou a ausência de Lucas Veríssimo. Porém, e segundo O JOGO apurou, o selecionador brasileiro adiou a decisão sobre o central dos encarnados, até pela ligação muito próxima que ambos mantêm e porque o treinador valoriza muito as qualidades do defesa de 27 anos.

Aliás, e durante a paragem de quase um ano a que este foi obrigado devido a uma lesão muito grave no joelho direito, Tite conversou várias vezes com o camisola 4 das águias, no sentido de avaliar em permanência a evolução da recuperação.

Já recuperado, Veríssimo somou poucos minutos de competição (135 pelos bês e dois pela equipa principal), o que sustenta a decisão do selecionador canarinho de não o chamar.