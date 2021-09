Defesa do Benfica começa o Brasil-Argentina

Lucas Veríssimo faz parte do onze titular do Brasil, que a partir das 20h00 - em Portugal continental - recebe a Argentina, em São Paulo, na fase de qualificação do Mundial'2022.

Brasil: Weverton; Danilo, Militão, Veríssimo e Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paqueta; Gabigol e Neymar

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Marcos Acuña; De Paul, Paredes, Di María e Lo Celso; Messi e Lautaro Martínez