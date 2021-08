Yaremchuk estreou-se com a camisola do Benfica

Roman Yaremchuk explica opção pelo clube da Luz.

Ao segundo jogo na convocatória de Jorge Jesus, Roman Yaremchuk estreou-se pelo Benfica, e com participação decisiva no 2-0 frente ao Spartak. Revelando ter sido alvo de outras equipas, o internacional ucraniano explica que optou pelas águias devido às ideias de jogo do Benfica.

"O clube já me seguia há muito tempo. E soube do interesse do Benfica através de Andriy Shevchenko [até recentemente selecionador da Ucrânia]. Tinha diferentes opções para a minha carreira, mas escolhi o Benfica", adiantou em declarações ao jornal russo "Soviet Express", justificando: "Gosto do futebol que a equipa pratica. Gosto da sua filosofia de jogo. Penso que vou dar-me bem aqui e estar confortável."

Recém-chegado à Luz, o camisola 15 confessou que ficou a par da rivalidade entre Jorge Jesus e Rui Vitória, técnico do Spartak. "Conversámos e sabíamos que há sempre uma boa competição e um confronto interessante entre os dois treinadores. Mas não houve nenhum motivação extra", contou, ele que fez o remate na origem do autogolo de Gigot, no 2-0.