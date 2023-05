Tiago Santos está referenciado pelo Benfica

Lateral direito do Estoril faz parte de uma lista de jogadores em estudo por parte das águias.

O Benfica estuda o reforço da lateral direita para a próxima temporada e entre várias opções em cima da mesa está o nome de Tiago Santos, defesa de 20 anos que atua no Estoril. O jovem futebolista, que trocou o Sporting, onde foi formado, pelo emblema canarinho no início de 2021/22, despertou a atenção das águias, que o colocaram numa lista de jogadores referenciados como possíveis soluções para o lado direito da defesa, onde Bah tem sido a principal aposta de Roger Schmidt. Gilberto vinha a ser a alternativa, mas nos últimos jogos perdeu espaço, tendo o técnico alemão optado por fazer recuar no terreno Aursnes, utilizado nesse posto no segundo tempo do desafio com o Inter, fora, na Champions, e depois como titular ante Estoril, Gil Vicente e Braga.

Gilberto tem despertado muita cobiça de vários clubes brasileiros nos últimos meses e perante a queda nas opções de Roger Schmidt poderá ter a porta aberta de saída. Por isso, as águias estão atentas a soluções para o posto, tendo Tiago Santos entre os nomes identificados, ele que alinhou de início nos três jogos do Estoril contra o Benfica e deu nas vistas.

Os canarinhos estão abertos à negociação e segundo apurou O JOGO já estão em conversações com outros emblemas. O rendimento do futebolista não passou despercebido e os responsáveis do Estoril já receberam contactos de vários clubes, com alguns processos a avançarem. Com o Benfica, os dirigentes da equipa da Linha admitem negociar noutros moldes, até porque não fecham a porta a mais-valias desportivas além de financeiras.