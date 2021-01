Tiago Pinto: "O capitão da Bélgica e o sub-capitão da Argentina não são qualidade extra para a I Liga?"

Diretor geral aborda os investimentos avultados do verão e mostra confiança na obtenção de títulos em 2021.

Dizendo que foi um "falhanço" ficar fora da Champions e perder a Supertaça com o FC Porto, o diretor geral do Benfica, Tiago Pinto, acredita no sucesso desportivo: "O Benfica tem todas as condições para ganhar os três troféus internos e ir o mais longe possível na Europa".

De seguida, à "BTV", abordou a política de contratações e o avultado investimento no verão. "O Benfica já tinha contratado Pizzi, Jiménez e Rafa por valores muito elevados. Nas últimas épocas procurámos comprar o menos possível com a maior qualidade possível. O tempo vai permitir que compreendam que o dinheiro que gastámos nas últimas duas épocas é bem gasto. O Benfica perdeu o campeonato, queria voltar a estar no topo, ser competitivo em todas as provas, e entendeu-se que era preciso reforçar-se. Pensámos em várias épocas e não se discute o que a equipa contratou, mesmo que nalgum momento a equipa não esteja a jogar aquilo que todos esperávamos. O presente não faz justiça ao valor da contratação e rapidamente se coloca tudo em causa", alega, defendendo Vertonghen, Otamendi, Darwin, Waldschmidt e Everton: "Se pensarem friamente: o capitão da seleção belga, o sub-capitão da Argentina, jovens de seleções como Uruguai, Alemanha e Brasil. Não são qualidade extra para o campeonato português? Todos têm é cinco meses de Benfica."

No balanço dos mais de oito anos pelos encarnados e quase três anos e meio na estrutura profissional do futebol, Tiago Pinto também reage às críticas pelas saídas dos miúdos da formação para rodar noutros palcos: "O jovem do Benfica é pressionado e quando não corresponde diz-se logo que que 'deve ser emprestado'. Se joga muito e bem no clube a que o cedemos perguntam porque não está no plantel. Se não joga diz-se "mais valia estar aqui."