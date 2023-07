Tiago Gouveia viaja com o Benfica para os Países Baixos

Tiago Gouveia não foi utilizado por Schmidt no Algarve

O plantel do Benfica viaja, ao final da tarde deste sábado, para os Países Baixos para domingo defrontar o Feyenoord (15h00) e Tiago Gouveia vai estar na comitiva encarnada.

O extremo está de saída do Benfica para ser cedido por mais uma temporada, mas ainda vai acompanhar a equipa no último jogo de preparação antes da Supertaça. O jogador de 22 anos tem várias opções de clubes para representar na próxima temporda, mas até agora, e como o nosso jornal já noticiou, o Cádiz foi o clube que mais interesse demonstrou tendo apresentado uma proposta à Direção do Benfica.

Schmidt tem todos os jogadores à disposição para a viagem deste sábado, com Otamendi recuperado e disponível para o jogo com o Feyenoord. A partida está marcada para domingo, às 15h00, no Estádio De Kuip.