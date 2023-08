Tiago Gouveia perto do Cádiz: acordo poderá estar para breve

O Antalyaspor, da Turquia, chegou a estar na corrida pelo jogador, mas para já o Cádiz parte à frente para um possível empréstimo

Tiago Gouveia está perto de sair do Benfica. O Cádiz, de La Liga, está em conversações com o jogador e o acordo poderá estar para breve. O atleta quer de rumar a um campeonato competitivo e onde possa somar minutos e o Cádiz procura um desequilibrador para o ataque, como é o caso do jogador de 22 anos.

O Antalyaspor, da Turquia, chegou a estar na corrida pelo jogador, mas para já o Cádiz parte à frente para um possível empréstimo. Os próximos dias serão decisivos. O jogador pretende jogar com regularidade, não foi convocado para o primeiro jogo do campeonato e ficou também de fora das opções de Schmidt em casa contra o Estrela da Amadora. Sem Musa, castigado, o alemão preferiu levar dois centrais para o banco. Gouveia contava poder ser opção.