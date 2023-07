Tiago Gouveia deverá voltar a ser cedido e está a estudar ofertas 

Extremo teve uma proposta do Cádiz, mas está ainda a decidir por onde vai passar o seu futuro

Sem vislumbre de conseguir um lugar no plantel de Roger Schmidt, de forma a ser opção válida ao longo da época, Tiago Gouveia está a estudar as hipóteses disponíveis para voltar a ser cedido por um ano de empréstimo. Nesse sentido, segundo O JOGO apurou, o jogador ainda não tem um destino escolhido para a próxima temporada.

Com várias opções para a sua posição, situação que se agravou com a chegada de Di María, o jovem português ficou sem espaço para tentar um lugar no lote de jogadores das águias, tal como o nosso jornal já tinha adiantado. Apesar de Schmidt ter elogiado publicamente o jogador e de ter garantido que ia voltar a olhar para ele, nesta pré-temporada, Tiago Gouveia fez apenas 45" num jogo, o primeiro dos cinco que o Benfica disputou até agora, frente ao Southampton. O futuro do jogador passa, por isso, por um novo empréstimo, mas há várias opções em cima da mesa.

Até agora, o Cádiz foi o clube que mais interesse demonstrou pelo jogador, tendo mesmo apresentado uma proposta para garantir o seu empréstimo por uma temporada. Mas a escolha final ainda não está feita. Gouveia e o Benfica estão a avaliar todos os interessados no jogador, sejam do campeonato português sejam de ligas estrangeiras, para decidirem em que clube o médio pode continuar a desenvolver-se e a crescer, já que é visto como um atleta que pode ser aposta de futuro. Prova disso é a recente renovação de contrato com o português, que está agora ligado às águias até 2028, numa extensão que foi anunciada já depois do final da temporada. No ano passado, Tiago Gouveia esteve no Estoril, e destacou-se em 30 jogos com cinco golos e seis assistências.